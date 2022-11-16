Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
- 16.11.2022 13:59
- Güncelleme: 16.11.2022 13:59
Olay, öğle saatlerinde Sarız ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 2 grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
1ha
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