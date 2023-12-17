Silahlı maganda yoldan geçen araçlara ateş ediyor
Kayseri'nin Oymaağaç Mahallesinde yoldan geçen araçlara ateş eden şahıs bir otobüsü ve aracı hedef aldı.
- 17.12.2023 05:50
- Güncelleme: 17.12.2023 05:50
Kayseri’nin Oymaağaç mahallesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşunlar bir aracı hedef aldı. Aynı bölgede daha önce de 2 otobüsün hedef alındığı ve camlarının kırıldığı belirtildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken bölgede mobese kamerasının olmaması vatandaşlar tarafından tepki gördü.
1ha
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