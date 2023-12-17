Silahlı maganda yoldan geçen araçlara ateş ediyor

Kayseri’nin Oymaağaç mahallesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşunlar bir aracı hedef aldı. Aynı bölgede daha önce de 2 otobüsün hedef alındığı ve camlarının kırıldığı belirtildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken bölgede mobese kamerasının olmaması vatandaşlar tarafından tepki gördü.