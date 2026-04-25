Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şahıs defnedildi
Kayseri'nin Talas ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen silahlı kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mustafa Demir (58) toprağa verildi.
Olay dün 06.00 saatlerinde Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Demir, M.Ş. tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı Mustafa Demir, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırdı. Olayın şüphelisi M.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Mustafa Demir’in cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından morgdan alındı. Mustafa Demir’in naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.