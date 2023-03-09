'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hükümlü şüpheli yakalandı

 Kayseri'de jandarma ekiplerince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sağlık memurluğundan ihraç şüpheli gözaltına alındı. 

PAYLAŞ
  • 09.03.2023 20:16
  • Güncelleme: 09.03.2023 20:16
  • 61
'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hükümlü şüpheli yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Terör Suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Niğde İlamat ve İnfaz Masası'nca ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ (FETÖ/PDY) suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hüküm bulunan 1 şüpheli Bünyan İlçesi mülki sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. 

Sağlık memurluğu görevinden ihraç şüpheli, adli işlemlerin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilecek.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Halk pazarında güncel fiyatlar

Halk pazarında güncel fiyatlar

4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 Yılı Değerlendirme ve 2023 Yılı Planlama Toplantısı yaptı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 Yılı Değerlendirme ve 2023 Yılı Planlama Toplantısı yaptı

Kayseri Emniyeti bin 23 hesabı takibe aldı

Kayseri Emniyeti bin 23 hesabı takibe aldı

SİYASET KIZIŞIYOR : AK Parti'de temayül yoklaması başlaması bekleniyor

SİYASET KIZIŞIYOR : AK Parti’de temayül yoklaması başlaması bekleniyor

Joseph Attamah ameliyat oldu

Joseph Attamah ameliyat oldu

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili iş insanı Hüseyin Dede Göç'e bir kez müebbet 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Kayserili iş insanı Hüseyin Dede Göç’e bir kez müebbet 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Kayserispor'da, Antalya mesaisi devam ediyor

Kayserispor’da, Antalya mesaisi devam ediyor

DAHA FAZLA
'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hükümlü şüpheli yakalandı

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hükümlü şüpheli yakalandı

Cinayet zanlısı yurtdışına kaçarken tırın gizli bölmesinde yakalandı

Cinayet zanlısı yurtdışına kaçarken tırın gizli bölmesinde yakalandı

Halkı paniğe sürükleyen bin 23 hesap hakkında işlem yapıldı

Halkı paniğe sürükleyen bin 23 hesap hakkında işlem yapıldı

Kayseri'de ağır hasarlı bina tahliye edildi

Kayseri’de ağır hasarlı bina tahliye edildi

KAYMOS'ta yeni yönetim belli oldu

KAYMOS'ta yeni yönetim belli oldu