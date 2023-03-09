'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hükümlü şüpheli yakalandı
Kayseri'de jandarma ekiplerince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sağlık memurluğundan ihraç şüpheli gözaltına alındı.
- 09.03.2023 20:16
- Güncelleme: 09.03.2023 20:16
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Terör Suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Niğde İlamat ve İnfaz Masası'nca ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ (FETÖ/PDY) suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hüküm bulunan 1 şüpheli Bünyan İlçesi mülki sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Sağlık memurluğu görevinden ihraç şüpheli, adli işlemlerin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilecek.
1ha
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