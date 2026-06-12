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Silahlı yağma suçundan 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (39) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Silahlı yağma suçundan 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon neticesinde; hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (39) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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