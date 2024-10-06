Silahlı yaralama olayına karışan ve 13 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, ilçede 5 Ekim günü meydana gelen silahla yaralama olayına karıştığı tespit edilen K.Y. (26), saklandığı adreste yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise şüphelinin olay anında kullanıldığı silah da ele geçirildi.

Öte yandan; K.Y. hakkında Hırsızlık, tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu maddenin ithalat ve ihracatını yapmak ve görevi yaptırmamak için direnme gibi suçlardan 13 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. K.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.