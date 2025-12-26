Silahlı yaralama olayında 1 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince Kocasinan/Fevzioğlu mahallesinde silahla kasten yaralama olayına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde; F.K.(31) saklandığı adreste bahse konu olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.