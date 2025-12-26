Silahlı yaralama olayında 1 şüpheli gözaltına alındı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan Kocasinan/Fevzioğlu mahallesinde silahla kasten yaralama olayına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde F.K.(31) saklandığı adreste bahse konu olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince Kocasinan/Fevzioğlu mahallesinde silahla kasten yaralama olayına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde; F.K.(31) saklandığı adreste bahse konu olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

