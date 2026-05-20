Silahlı yaralama suçundan ceza alan şahsın yeniden yargılaması yapıldı

Kayseri’de iddiaya göre A.C., 2018 yılında yaşanan bir olay nedeniyle husumetli olduğu R.C. ve eşi H.C.’ye karşı silahlı yaralama suçu işlediği gerekçesiyle ceza aldı. İstinaf Mahkemesi kararı bozduktan sonra dosya yerel mahkemeye yeniden gönderildi. Duruşmaya tutuklu sanık A.C., müştekiler R.C. ile H.C. ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede konuşan A.C., “Bu olaydan dolayı çok üzgün ve pişmanım. Benim müştekilere husumetim yok. Müşteki R.C., 2018’de aleyhine tanıklık ettiğim için yıllardır bizi tehdit etti. Cezaevinde kalmasının sebebi olarak bizi gördü. Yaşadığımız bu olay, babamın ameliyatı için köye gitmem nedeniyle oldu. Benim eğitim hayatım bitmek üzere. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum” dedi. Avukatı ise, “İlk olarak karşı taraftan ateş edilmiştir. Eylem aniden gerçekleşti. Müvekkilim üniversite okuyor. Babası rahatsızlanıyor. Hem köy işleri için hem de babasını görmek için geliyor. Evde ‘geçmiş olsun’ demek için gelenler var. Tüfeği alıp koşan karşı taraf. Müvekkilim de silahı görünce korunmak için tüfeği alıp çıkıyor. Suçlamayı kabul etmiyoruz, beraatini talep ediyoruz. Müşteki, elinde tüfek ile müvekkilimin evine doğru gelince müvekkilim kendini korumak için duvara ateş ediyor. H.C.’nin geldiğini görünce ateşi bırakıyor. H.C. yaralandıktan sonra ateş etmemiştir. İstese R.C.’nin eşi ile yavaşça yürüyerek evlerine giderken ateş edebilirdi. Ama yapmamıştır. Müvekkilim, H.C.’nin sesini duyuyor, yaralandığını anlayınca duruyor” dedi. Müştekilerden H.C., “Hepsi yanlış, hepsi yalan. Eşim cezaevindeyken bunlar bana gün göstermedi. Sürekli tehdit etti. Kin güttü. 4-5 sene bana dirlik vermedi” ifadelerini kullandı. R.C. de, “Sanık, şahitliğinden dolayı kin güttüğümü söylüyor. Sürekli kin güttü. Kaç kez duvara siper alıp gittim. Şikayetçiyim. Adalete güveniyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa toplamda 8 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.