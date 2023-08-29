Silgi ve defterdeki gizli tehlikeye dikkat

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, silgi ve defterlerde yoğun olarak bulunan toksik ve klor gibi zararlı kimyasalların çocuklarda cilt ve gözlerde tahrişe, hormon bozukluklarına hatta kansere yol açabileceğini söyledi.

Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayımın başlamasıyla kırtasiye alışverişi yapacak velilere önemli uyarılarda bulanan Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, ailelerin alışverişlerde daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Temel, aileleri kırtasiye malzemeleri satın alırken ürünlerin güvenilirliğine ve standartlara uygunluğuna dikkat etmelerini istedi.

Uzak Doğu’dan gelen ürünlere çok dikkat edilmeli

Alışveriş yaparken ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Temel, “Özellikle etiketsiz hiçbir ürün alınmaması lazım. Çünkü bunlara merdiven altı ürünler diyoruz. Bu ürünler ucuz ama çocuklarımızın sağlığı o kadar ucuz değil. Bir de özellikle Türk ürünlerine baktığımız zaman CE, ISO ya da TSE belgesinin olması gerekiyor. Eğer bir ithal bir ürüne bakacak olursak ki ithal ürünlerde de çok büyük problem var. Özellikle Uzak Doğu’dan gelen ürünlere çok dikkat edilmesi lazım. Burada da EN dediğimiz bazı işaretler var. EN diye bir işaret gördükleri zaman bu bizim için en azından sınırlandırılmış kimyasallar olduğunu gösteriyor. Bu kırtasiye ürünlerinde fitalatlar, azo boyar maddeler, değişik solventler, gibi kimyasallar ihtiva edebiliyorlar. Bunlar belli bir sınırın üzerinde olursa gerçekten sağlık açısından büyük problemler karşımıza çıkıyor” dedi.

Silgilerde yoğun miktarda toksik madde bulunuyor

Son yıllarda silgilerde aşırı miktarda toksik maddenin bulunduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Temel, “Bu sıralar dünya literatürlerine baktığınız zaman özellikle silgilerde aşırı derecede 4’te 3 oranında kimyasal toksik maddelerin olduğunu görüyoruz. Çocuklarımız özellikle ilkokuldan beri çok büyük oranda silgilere maruz kalıyor. Çocuklarımızın bu silgilerdeki kimyasallara ya solunum yoluyla ya da cilt yoluyla maruz kalma ihtimalleri çok yüksek. Bunlar ileride çok büyük problemler meydana getirebilir. Müthiş bir şekilde çocuklarımızın davranışlarında değişiklik meydana getiriyor, hiperaktiflik meydana geliyor. Ya da hormonal problemler meydana getirebiliyor ki bunlar ileride kansere gidebiliyor. Bunlara çok dikkat edilmesi lazım” şeklinde konuştu.

Defterlerdeki aşırı parlaklığa dikkat

Defterlerin aşırı bir şekilde klor ile parlatılmasının da sağlık açısından zararlarına değinen Prof. Dr. Temel, “Bir diğer husus gerçekten şu son yıllarda baktığımızda Türkiye’de hem de dünyada kağıt müthiş derecede ekonomik olarak artış gösterdi. Onun için kağıdı beyazlatmada klorlama yapıldığını görüyoruz. Eğer siz bu klorlanmış defterleri alırsanız ki daha ucuz oluyor ve çok daha parlak oluyor. Yani bu parlaklık ve çocuklarınızın bu defterlere teması sonucu gözlerde bir tahriş meydana getirebiliyor. Özellikle akşamları çocuklarınız gözlerini ovuşturmaya başlamışsa, sizin kullandığınız defterlerde de bir problem var demektir. Bu konuda ayrıca çok önemli” ifadelerine yer verdi.