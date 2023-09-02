Şİmşek ve Ersoy ailelelerinin mutlu günü

Av. Arb. Nihat Şimşek' in oğlu Talha Şimşek ile Ersoy ailesinin kızı Ebru dünya evine girdi. Kalabalık bir misafir topluluğunun katıldığı düğüne Ak parti milletvekili, eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve diğer protokol ve kalabalık bir misafir topluluğu eşlik etti. Kayseri Gündem ailesi olarak çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.