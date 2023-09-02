Şİmşek ve Ersoy ailelelerinin mutlu günü

Av. Arb. Nihat Şimşek' in oğlu Talha Şimşek dünya evine girdi

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  • 02.09.2023 22:59
  • Güncelleme: 02.09.2023 22:59
Şİmşek ve Ersoy ailelelerinin mutlu günü

Av. Arb. Nihat Şimşek' in oğlu Talha Şimşek ile Ersoy ailesinin kızı  Ebru  dünya evine girdi. Kalabalık bir misafir topluluğunun katıldığı düğüne Ak parti milletvekili,  eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla  ve diğer protokol ve kalabalık bir misafir topluluğu eşlik etti. Kayseri Gündem ailesi olarak çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Kurumsal Haber

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