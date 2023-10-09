Sinan Ateş'in isminin cadde veya sokağa verilmesi önergesi reddedildi

İYİ Parti Bünyan Eski İlçe Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Erhan Özhan'ın saldırı sonucu yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in isminin Kayseri'de bir cadde ya da sokağa verilmesi için sunduğu önerge AK Parti'li ve MHP'li komisyon üyeleri tarafından reddedilirken Büyükşehir Belediye Meclisinde ret kararı onandı.

PAYLAŞ
  • 09.10.2023 17:00
  • Güncelleme: 09.10.2023 17:00
Sinan Ateş'in isminin cadde veya sokağa verilmesi önergesi reddedildi

İYİ Parti Bünyan Eski İlçe Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Erhan Özhan’ın saldırı sonucu yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in isminin Kayseri’de bir cadde ya da sokağa verilmesi için sunduğu önerge AK Parti’li ve MHP’li komisyon üyeleri tarafından reddedilirken Büyükşehir Belediye Meclisinde ret kararı onandı.

İYİ Parti Bünyan Eski İlçe Başkanı Erhan Özhan, 30 Aralık 2022 tarihinde saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in isminin yaşatılması ve gençlere örnek olması için kentte bir sokağa veya caddeye verilmesini istedikleri dilekçeyi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne Ocak ayı içerisinde sunmuştu. Sinan Ateş’in isminin Kayseri’de bir cadde ya da sokağa verilmesi önergesi AK Parti’li ve MHP’li komisyon üyeleri tarafından reddedildi. Büyükşehir Belediye Meclisinde ise ret kararı onandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yabancı Öğrenciler Kayseri'yi Sevdi

Yabancı Öğrenciler Kayseri'yi Sevdi

Başkan Büyükkılıç'tan Öğrencilerle 'Kariyer' Sohbetleri

Başkan Büyükkılıç'tan Öğrencilerle 'Kariyer' Sohbetleri

Talas Espor Merkezinde Geri Sayım

Talas Espor Merkezinde Geri Sayım

Kayserispor 3 maçta 1 puan aldı

Kayserispor 3 maçta 1 puan aldı

KAYTUR'dan Tıp Fakültesi Öğrencilerine Sıcak Çorba

KAYTUR'dan Tıp Fakültesi Öğrencilerine Sıcak Çorba

Akkışla'nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

Akkışla’nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

Çok Okunanlar
1
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

2
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

3
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

4
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

5
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

6
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yanan araç kullanılamaz hale geldi

Yanan araç kullanılamaz hale geldi

Evlerinde yangın çıkan yaşlı çifti komşusu kurtardı

Evlerinde yangın çıkan yaşlı çifti komşusu kurtardı

DAHA FAZLA
MÜSİAD Spor Okulu açıldı

MÜSİAD Spor Okulu açıldı

Sarraf İhsan Gülderdi: 'İsrail'le Filistin arasındaki gerginlik, fiyatları yukarı yönde hareketlendirdi'

Sarraf İhsan Gülderdi: “İsrail’le Filistin arasındaki gerginlik, fiyatları yukarı yönde hareketlendirdi”

Sinan Ateş'in isminin cadde veya sokağa verilmesi önergesi reddedildi

Sinan Ateş’in isminin cadde veya sokağa verilmesi önergesi reddedildi

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 'Taş Mastik' asfalt çalışması

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 'Taş Mastik' asfalt çalışması

Erciyes'in 24 kilometrelik halatı santim santim kontrol ediyor

Erciyes'in 24 kilometrelik halatı santim santim kontrol ediyor