Sinan Ateş’in isminin cadde veya sokağa verilmesi önergesi reddedildi

İYİ Parti Bünyan Eski İlçe Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Erhan Özhan’ın saldırı sonucu yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in isminin Kayseri’de bir cadde ya da sokağa verilmesi için sunduğu önerge AK Parti’li ve MHP’li komisyon üyeleri tarafından reddedilirken Büyükşehir Belediye Meclisinde ret kararı onandı.

İYİ Parti Bünyan Eski İlçe Başkanı Erhan Özhan, 30 Aralık 2022 tarihinde saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in isminin yaşatılması ve gençlere örnek olması için kentte bir sokağa veya caddeye verilmesini istedikleri dilekçeyi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne Ocak ayı içerisinde sunmuştu. Sinan Ateş’in isminin Kayseri’de bir cadde ya da sokağa verilmesi önergesi AK Parti’li ve MHP’li komisyon üyeleri tarafından reddedildi. Büyükşehir Belediye Meclisinde ise ret kararı onandı.