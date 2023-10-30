Sinan Chef’ten İsrail ve Amerikan ürünlerine boykot çağrısı

Bu insanlık suçunu işleyen ülkelerin gıdalarını iş yerlerimizde bulundurmayacağız. Bugünden itibaren; depolarımız dolu olduğu halde Amerikan ve Yahudi ürünlerini iptal edip imha edeceğiz” dedi.

Sinan Chef olarak bilinen restoran sahibi Sinan Yavuz, İsrail-Filistin Savaşı’na tepki olarak İsrail ve İsrail’e destekleyici tutum sergileyen Amerika’nın ürünlerine boykot çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sinan Chef, “Üzgünüz, insanlık suçu işleniyor. Savaşta çocuklara, yaşlılara ve hastanelere saldırılmaz. Savaşın da bir medeniyeti vardır, mazlumlar öldürülüyor ve biz buna göz yummayacağız. Bu insanlık suçunu işleyen ülkelerin gıdalarını iş yerlerimizde bulundurmayacağız. Bugünden itibaren; depolarımız dolu olduğu halde Amerikan ve Yahudi ürünlerini iptal edip imha edeceğiz” ifadelerini kullandı.