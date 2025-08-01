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Sinan'ın Anıları belgeseli yapımcısı Metin Sözen, hayatını kaybetti

Anadolu'da Konutun Öyküsü ve Sinan'ın Anıları gibi hazırladığı belgeseller ile tanınan, ÇEKÜL'ün (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, hayatını kaybetti.

Sinan'ın Anıları belgeseli yapımcısı Metin Sözen, hayatını kaybetti

Türk Sanatı ve Mimarlığı konusundaki çalışmaları ile Anadolu'da Konutun Öyküsü, Sinan'ın Anıları, İstanbul'un Kültür Durakları gibi belgeseller hazırlayan ÇEKÜL'ün (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, hayatını kaybetti.

METİN SÖZEN KİMDİR?
24 Mayıs 1936 tarihinde Elazığ'ın Harput ilçesinde dünyaya geldi.
Prof. Dr. Metin Sözen, Türkiye'deki doğal ve tarihi mirasın korunmasına ve tanıtımına yaptığı katkılar ile tanınıyor. Çekül Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Metin Sözen, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve Resmi Gazetede yayımlanan atama kararları ile 10 Nisan 2025 tarihinde, Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu üyesi olarak görev yapmaktaydı. Sözen, Mimar Sinan'ı anlattığı Sinan'ın Anıları belgeseli ile biliniyor.

Haber Merkezi

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