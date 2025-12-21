Sinan Kütüphanesi Kapılarını Açtı: Kayseri'de Kültür ve Eğitim İçin Yeni Bir Merkez

Kütüphane, gençlerin ders çalışabileceği, yetişkinlerin kitap okuyabileceği ve çocuklara özel hazırlanmış bölümleriyle şehrin sosyal yaşamına önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Modern mimarisi ve donanımlı yapısıyla öne çıkan merkez, Kayserililere huzurlu ve verimli vakit geçirebilecekleri bir ortam sağlıyor.

Sinan Kütüphanesi, yalnızca bir okuma alanı değil; aynı zamanda kültür, sanat ve eğitim yatırımlarının somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Kayseri’de sosyal yaşamı zenginleştiren bu tür projelerin önümüzdeki yıllarda yeni kütüphaneler ve sosyal tesislerle devam edeceği bildirildi.