Sinan Oğan, 2. tur için isteklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5 oy alan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ikinci turda hangi adayı hangi şartlarda destekleyeceklerini açıkladı.

Oğan, şunları söyledi; "Cennetin kapılarını aralamaya çalışıyoruz ama cehennemin kapılarını kapatacağız. Ben de şu andan 2. Turun sonuçlarını kestiremem. Ben şu an dört tane protokole imza koyan siyasi partilerimiz, Ata İttifakı partilerimiz adına da şu an bağlayıcı bir şey diyemem. Bize imza vermiş 111 bin 506 kişi adına da bir şey diyemem veya bizi bugün destekleyen Kayseri meydanındaki 10 binlerce genç, adına da bir şey diyemem. Şunu söyleyebilirim, biz istişare edeceğiz, istişareyle karar vereceğiz. Bizim tercihimiz hükümette bakanlıklar ve yardımcılıkları almak olacak ama bunun için de terörle arasına mesafe koyma şartı gelecek."