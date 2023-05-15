Sinan Oğan'ın en çok oy aldığı sürpriz il

Cumhurbaşkanlığı kesin olmayan sonuçlarına göre Türkiye sıralamnasıanda %5,19 oy oranına göre üçüncü olan Sinan Ogan kesin olmayan sonuçlara göre kendi doğduğu Iğdır ilinden %11,94 oy aldı.

Milliyetçi ve ülkücü oyların yoğun olduğu orta Anadolu şehri Kayseri'de Sinan Ogan % 8,82 oranında oy alarak en çok oyu aldı.

Kayseri'deki Ülkücü Milliyetçi tabanın oyları MHP, İyi Parti ve Sinan Oganla beraber %29'u buluyor.