Sinan Oğan'ın en çok oy aldığı sürpriz il
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve Türkiye sıralamasında kesin olmayan sonuçlara göre kendi şehri olan Iğdır dışında en çok oy aldığı sürpriz il hangisi?
- 15.05.2023 11:00
- Güncelleme: 15.05.2023 11:00
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Cumhurbaşkanlığı kesin olmayan sonuçlarına göre Türkiye sıralamnasıanda %5,19 oy oranına göre üçüncü olan Sinan Ogan kesin olmayan sonuçlara göre kendi doğduğu Iğdır ilinden %11,94 oy aldı.
Milliyetçi ve ülkücü oyların yoğun olduğu orta Anadolu şehri Kayseri'de Sinan Ogan % 8,82 oranında oy alarak en çok oyu aldı.
Kayseri'deki Ülkücü Milliyetçi tabanın oyları MHP, İyi Parti ve Sinan Oganla beraber %29'u buluyor.
Haber Merkezi
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