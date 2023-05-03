Sinan Oğan Kayseri’ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala, seçim meydanları da hareketli. Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın da Kayseri programı netleşti. Oğan’ın seçime 9 gün kala 5 Mayıs Cuma günü Kayseri’de olması bekleniyor. Oğan, saat 15:30 ila 17:30 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda halk ile buluşacak.