Sinan Oğan Kayseri'ye geliyor

 Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'ye geliyor. 

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  • 03.05.2023 18:48
  • Güncelleme: 03.05.2023 18:48
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Sinan Oğan Kayseri'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala, seçim meydanları da hareketli. Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın da Kayseri programı netleşti. Oğan’ın seçime 9 gün kala 5 Mayıs Cuma günü Kayseri’de olması bekleniyor. Oğan, saat 15:30 ila 17:30 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda halk ile buluşacak.

1ha

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