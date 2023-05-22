Sinan Oğan kimi destekleyeceklerini nihayet açıkladı

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması, Sinan Oğan'ın bu turda kimi destekleyeceği merak ediliyor. Oğan, yaptığı açıklamayla Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu. 

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  • 22.05.2023 17:55
  • Güncelleme: 22.05.2023 17:55
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Sinan Oğan kimi destekleyeceklerini nihayet açıkladı

Sinan Oğan ilk turda elenirken, yüzde 50+1'i bulamayan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı.

Kimi destekleyeceğini açıklaması merakla beklenen Sinan Oğan ise ittifaklarla yaptığı görüşmeler ardından kararını bugün açıkladı. Kameralar karşısına geçen Sinan Oğan, hangi ittifakı destekleyeceğini şu sözlerle anlatı: “28 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahiptir. İkinci turda seçimde nasıl bir tutum alınması noktasında tabanımız, ittifak bileşenleriyle müzakereler yaptık. Her iki adayla görüşmede bizim kamuoyunca bilinen önceliklerimizi müzakere ettik. Herhangi bir pazarlık, taahhüt belirtmeksizin, kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Her iki aday ile bütün konuşma ve görüşmelerimiz karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde gerçekleşmiştir. 28 Mayıs seçimleri ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan’ı destekleyeceğimizi ilan ediyorum.”

Haber Merkezi

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