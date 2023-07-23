Sinankent Sitesi'nde iki grup arasında bıçaklı kavga
Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- 23.07.2023 03:16
- Güncelleme: 23.07.2023 03:16
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Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi Sinankent Sitesi’nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi. Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Polis kavgaya müdahale ederken olayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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