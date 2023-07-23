Sinankent Sitesi'nde iki grup arasında bıçaklı kavga

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PAYLAŞ
  • 23.07.2023 03:16
  • Güncelleme: 23.07.2023 03:16
  • 74
Sinankent Sitesi'nde iki grup arasında bıçaklı kavga

Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi Sinankent Sitesi’nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi. Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. 

Polis kavgaya müdahale ederken olayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'de mahalle buluşmaları başlıyor

Melikgazi'de mahalle buluşmaları başlıyor

İndirimli ev eşyası satan mağazada izdiham

İndirimli ev eşyası satan mağazada izdiham

Hacılar ADEM'de Sertifika Töreni

Hacılar ADEM'de Sertifika Töreni

Kayseri'de 112 ekipleri yılın 6 ayında 82 bin vakaya müdahale etti

Kayseri’de 112 ekipleri yılın 6 ayında 82 bin vakaya müdahale etti

Menemen'deki Bilirkişi Oyununu Kayserili Avukat Bozdu

Menemen'deki Bilirkişi Oyununu Kayserili Avukat Bozdu

Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri başlıyor

Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri başlıyor

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

3
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

4
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

5
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Sinankent Sitesi'nde iki grup arasında bıçaklı kavga

Sinankent Sitesi’nde iki grup arasında bıçaklı kavga

DAHA FAZLA
Gurbetcilerimiz gelmeye başladı

Gurbetcilerimiz gelmeye başladı

Keçe üretimi yapan fabrikada yangın

Keçe üretimi yapan fabrikada yangın

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı

Mimsin'de inşaat malzemeleri alev aldı

Mimsin’de inşaat malzemeleri alev aldı

Talas'ta kadınlar matinesi

Talas'ta kadınlar matinesi