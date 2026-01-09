Sindelhöyük'e Gençlik Merkezi ve Kütüphane yapılacak
Kayseri Valiliği'nde Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde yapımına başlanacak olan Gençlik Merkezi ve Kütüphane protokolü imzalandı.
Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi’nde yapımına başlanacak olan Gençlik Merkezi ve Kütüphane protokolü; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in başkanlığında, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Develi Kaymakamı Selim Çomaklı, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda imzalandı.