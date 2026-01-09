  • Haberler
  • Gündem
  • Sindelhöyük'e Gençlik Merkezi ve Kütüphane yapılacak

Sindelhöyük'e Gençlik Merkezi ve Kütüphane yapılacak

Kayseri Valiliği'nde Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde yapımına başlanacak olan Gençlik Merkezi ve Kütüphane protokolü imzalandı.

Sindelhöyük'e Gençlik Merkezi ve Kütüphane yapılacak

Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi’nde yapımına başlanacak olan Gençlik Merkezi ve Kütüphane protokolü; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in başkanlığında, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Develi Kaymakamı Selim Çomaklı, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda imzalandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Çopuroğlu'dan Hastane Ziyareti
Milletvekili Çopuroğlu'dan Hastane Ziyareti
Kayseri OSB davası yine ertelendi
Kayseri OSB davası yine ertelendi
Milletvekili CINGI'dan 2025'te Kayseri İçin Yoğun Diplomatik Temaslar
Milletvekili CINGI’dan 2025’te Kayseri İçin Yoğun Diplomatik Temaslar
Erciyes'te kar kalınlığı 96 santimetreye yükseldi
Erciyes’te kar kalınlığı 96 santimetreye yükseldi
AK Parti Yeşilhisar, Bünyan, Pınarbaşı ilçe başkanları görevden alındı
AK Parti Yeşilhisar, Bünyan, Pınarbaşı ilçe başkanları görevden alındı
Çanakkale Müzesi 2. Yılında Kayseri'nin İlgi Odağı
Çanakkale Müzesi 2. Yılında Kayseri'nin İlgi Odağı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!