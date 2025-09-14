Sindirim probleminde laktoza dikkat: Laktozun zararları neler?

  • Haberler
Süt ve süt ürünlerinde doğal olarak bulunan laktoz, bazı kişilerde sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Laktoz intoleransı olan bireylerde vücut, laktozu parçalamaya yarayan laktaz enzimini yeterince üretemiyor.

Süt ve süt ürünlerinde doğal olarak bulunan laktoz, bazı kişilerde sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Laktoz intoleransı olan bireylerde vücut, laktozu parçalamaya yarayan laktaz enzimini yeterince üretemiyor. Uzmanlara göre laktozun fazla tüketilmesi ya da intoleransı olan kişilerde görülmesi muhtemel zararları şöyle:

Şişkinlik ve gaz: Laktoz sindirilemediğinde bağırsaklarda gaz oluşumuna yol açıyor.
Karın ağrısı ve kramplar: Sindirilmeden kalan laktoz bağırsak hareketlerini artırarak ağrıya neden olabiliyor.
İshal: Laktozun parçalanmaması bağırsakta su tutulmasına sebep olarak ishale yol açıyor.
Mide bulantısı: Bazı bireylerde süt ve süt ürünleri tükettikten sonra mide bulantısı görülebiliyor.
Beslenme uzmanları, bu belirtileri yaşayan kişilerin mutlaka doktora başvurması gerektiğini vurguluyor.

