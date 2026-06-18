Sinema bilet fiyatlarında yeni düzenleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sinema bilet fiyatlarını belirleyen yönetmelikte düzenleme yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile birlikte “film özel bileti” adıyla yeni bir bilet türü tanımlandı. Düzenlemeye göre indirimli biletlerde uygulanabilecek oranlar da yeniden belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”, bugün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre; öğrenci, halk günü, belirli yaş üzeri ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40’a kadar, engelli, şehit yakını, gazi, sabah seansı, kurum ve izleyici özel biletlerinde yüzde 50’ye kadar, internet üzerinden satılan biletlerde ise diğer indirimlere ek olarak yüzde 10’a kadar indirim uygulanabilecek.