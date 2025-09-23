Sinema festivali için geri sayım başladı: Tüm biletler 80 lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Sinema Festivali takvimi ve fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini açıkladı.

Festival hakkında sosyal medyasından duyuruda bulunan Güven, "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat." İfadelerine yer verdi.