Sınır tanımayan teknoloji festivali ile gençlerin hayalleri gerçekleşiyor

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) ile gençlerin hayalleri gerçekleşiyor. Bilim ve teknoloji alanında yaptıkları birbirinden ilginç ve farklı projelerini KOCAFEST'te sergileyen mucitler, büyük beğeni topluyor. Anadolu'nun ortasında bir dijital fidan diktiklerini vurgulayan Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KOCAFEST festival ile Büyük ve Güçlü Türkiye Yüzyıl'ının inşasına büyük katkı sağlayacaklarını belirtti.

PAYLAŞ
  • 24.05.2023 12:52
  • Güncelleme: 24.05.2023 13:07
  • 56
Sınır tanımayan teknoloji festivali ile gençlerin hayalleri gerçekleşiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) ile gençlerin hayalleri gerçekleşiyor. Bilim ve teknoloji alanında yaptıkları birbirinden ilginç ve farklı projelerini KOCAFEST’te sergileyen mucitler, büyük beğeni topluyor. Anadolu’nun ortasında bir dijital fidan diktiklerini vurgulayan Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KOCAFEST festival ile Büyük ve Güçlü Türkiye Yüzyıl’ının inşasına büyük katkı sağlayacaklarını belirtti.

Gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için projeler geliştirmeye devam edeceklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle yaptığımız hizmetlerle fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Bu yıl ikincisini yaptığımız KOCAFEST ile gençlerimizin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Büyüyen, gelişen Türkiye’nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz, KOCAFEST’te en güzel şekilde ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl, KOCAFEST’e 102 farklı takımın katilimi ile başlamıştı. Bu yıl itibariyle tam iki kati artarak, 204 takımımız, 17 farklı kategoride akil terlerini burada sahaya dökmeye başladılar. Bu gösteriyor ki; biz Anadolu’nun ortasında bir dijital fidan dikiyoruz ve bu fidanı bilimle, akılla, tecrübeyle ve daha önemlisi inançla büyütmenin gayreti içerisindeyiz. Bu noktada da inşallah KOCAFEST’imizin daha iyi noktalarına geleceğine inanıyorum. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek mühendis ve bilim adamları yetiştirmek. Bilim ve teknoloji atölyelerini kurarak, dünya ile rekabet edebilecek çocuklarımızı yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KOCAFEST’e katılan öğrenciler de Kocasinan Belediyesi’nin bilim ve teknoloji alanında vermiş olduğu eğitimler sayesinde birbirinden farklı projeler geliştirdiklerini belirterek, böyle imkanlar tanıyan Başkan Çolakbayrakdar’ a teşekkür etti.

KOCAFEST’i gezen katılımcılar ise insansız hava araçları çalışmalarına hayran kaldıklarını belirterek, gençlerin becerilerini ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sunan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Öte yandan 204 takım, 17 farklı kategoride yarıştığı ve 3 gün boyunca sürecek olan KOCAFEST’e dereceye girenler öğrencilere 25 Mayıs Perşembe Günü ödüller verilecek. KOCAFEST’e katılan 204 takım; Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Hızlı Çizgi İzleyen, Tasarla- Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Labirent Çözen (Temel Seviye), Labirent Çözen (İleri Seviye, Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Hackhaton, LEGO, Mini Sumo, Oyun tasarlama (scratch3), NFT, İHA (Ortaokul ve Lise) olmak üzere toplam 17 kategoride yarışacak.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Önder Narin: 'Cumhurbaşkanımızı yüzde 60'a yakın bir oranla seçtireceğiz'

Önder Narin: 'Cumhurbaşkanımızı yüzde 60'a yakın bir oranla seçtireceğiz'

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

KOSGEB, Mobilya Sektörü için yeni destek arayışında

KOSGEB, Mobilya Sektörü için yeni destek arayışında

Büyükkılıç: 'Kayserimiz sağduyu ve ferasetiyle yine sandığa gidecek'

Büyükkılıç: 'Kayserimiz sağduyu ve ferasetiyle yine sandığa gidecek'

Deprem sonrası çıkan sıcak su bölgeyi ihya edebilir

Deprem sonrası çıkan sıcak su bölgeyi ihya edebilir

Bakan Akar: 'TSK'nın şu an oradan (Suriye) çekilmesi felaket olur'

Bakan Akar: “TSK'nın şu an oradan (Suriye) çekilmesi felaket olur"

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Husumetlisini bayıltan sanığa toplamda 4 yıl 7 ay hapis

Husumetlisini bayıltan sanığa toplamda 4 yıl 7 ay hapis

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle TOGG'u buluşturuyor

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle TOGG'u buluşturuyor

DAHA FAZLA
Sınır tanımayan teknoloji festivali ile gençlerin hayalleri gerçekleşiyor

Sınır tanımayan teknoloji festivali ile gençlerin hayalleri gerçekleşiyor

Başkan Çolakbayrakdar, deprem bölgesinde çalışan berber ve kuaförlerle bir araya geldi

Başkan Çolakbayrakdar, deprem bölgesinde çalışan berber ve kuaförlerle bir araya geldi

Miniklerden duygulandıran ev sahipliği

Miniklerden duygulandıran ev sahipliği

MELMEK glütensiz mutfak ürünleri ile 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' Etkinliğinde tanıtım yaptı

MELMEK glütensiz mutfak ürünleri ile 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' Etkinliğinde tanıtım yaptı

Kayseri Ticaret Odası'ndan Dubai'ye çıkarma

Kayseri Ticaret Odası'ndan Dubai'ye çıkarma