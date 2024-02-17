AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "Daha adil, daha barışçıl ve daha müreffeh bir dünya düzeni sağlanması için tüm gayretimizi gösterdik" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Kayseri’de düzenlenen Dış İlişkiler İç Anadolu Bölge Toplantısına katıldı. Burada konuşan Sırakaya, "Düzen kurucu politikalarımızın gereği olarak hem küresel hem de bölgesel düzeyde daha adil, daha barışçıl ve daha müreffeh bir dünya düzeni sağlanması için tüm gayretimizi gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Binlerce yıllık tarihinde 16 büyük devlet kurmuş olan necip milletin diplomasi tecrübesi hiçbir ülkede ve hiçbir millette bulunmamaktadır. AK Parti hükümetleri ile birlikte bu bilginin tekrar devlet aklı haline gelmesiyle bugün Balkanlar’dan Filistin’e, Arakan’dan Kırım’a, Somali’den Suriye’ye, Ahıska Türklerinden Uygun Türklerine kadar tüm kardeşlerine sahip çıkan ülkenin adı Türkiye’dir. İslam ve yabancı düşmanlığıyla, ayrımcılıkla mücadele eden ülkenin adı Türkiye’dir. Bugün ayrım yapmaksızın terörün her türlüsünü ayağının altında bilen, FETÖ’den PKK’ya, YPG’den PYD’ye, DHKP-C’den DEAŞ’a kadar her türlü terörle mücadele eden ülkenin adı Türkiye’dir. Bütün bunları yaparken, dünyanın tamamını karşımıza alırken güvenmiş olduğumuz nokta şairin, “Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da, iman bizden yanadır” dediği gibidir" ifadelerini kullandı.

Sırakaya, "Meselenin özünde kimin karşımızda olduğuna bakmaksızın milletimizin yanındaki dik duruşunu, milletimizle birlikte yol almanın duruşunu ve imani duruşumuzu temel alarak hareket ediyoruz. Bütün bunları yaparken tuğla üzerine tuğla koymamış, eser ticareti yerine laf üretmekten geri kalmamış kişilerin eleştirilerini dikkate almıyor, tüm gayretimizi hizmet siyasetine veriyor ve bunun adına Türkiye yüzyılı diyoruz. Siyasetimizin merkezine baktığımız zaman kimlik siyaseti ile değil, birlik siyasetine bakıyoruz. Kutuplaştırmak yerine bütünleştirmeye, öteki siyaseti yerine kucaklamaya ve nefret siyasetine değil muhabbet siyasetine kıymet veriyoruz. Her günü yeni gün kabul ederek milletimize olan hizmetimizi daha büyük bir şevkle daha büyük bir aşkla yürütmenin gayretini veriyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve dış ilişkiler başkanları katıldı.