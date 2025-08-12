Sırbistanlı Öğrencilere Kayseri Tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, uluslararası öğrencilere ev sahipliği yaparak kentin tarihî ve kültürel zenginliklerini tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sırbistan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencileri, Belgrad Eğitim Müşavirliği, Erciyes Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) paydaşlığında düzenlenen “Dil, Tarih ve Kültür; Türkiye Yaz Okulu” programı çerçevesinde Kayseri’yi ziyaret etti.

Misafir öğrencilere yönelik olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Kayseri Kültür Yolu” gezisiyle şehirdeki tarihî yapılar, kültürel mekânlar ve doğal güzellikler tanıtıldı.

Kültür Yolu kapsamında Selçuklu ve Osmanlı izleri taşıyan önemli yapılar ziyaret edildi. Ayrıca Kayseri’nin geleneksel ticaret kültürünü yansıtan yapılar da öğrencilere tanıtıldı.

Program sonunda öğrencilere Kayseri'nin tarihî mirasını koruma ve tanıtma yönündeki çalışmalara dair bilgiler de aktarıldı. Misafir öğrenciler, şehrin köklü geçmişi ve kültürel çeşitliliği karşısında duydukları memnuniyeti dile getirdi.