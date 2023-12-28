Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı

İlçede gençler için 15 adet akıl küpü kütüphanesi yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sona yaklaşan Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde inceleme yaptı.

PAYLAŞ
  • 28.12.2023 14:34
  • Güncelleme: 28.12.2023 16:15
Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçede gençler için 15 adet akıl küpü kütüphanesi yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sona yaklaşan Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi’nde inceleme yaptı.

MİMSİN Bölgesi Şirintepe Mahallesi’ne kazandırdıkları Akıl Küpü Kütüphanesi’nde inceleme yapan Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi olarak projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bunlar arasında en önem verdiğimiz çalışmalardan bir tanesi kütüphane yapımı. Akıl Küpü ismini verdiğimiz kütüphanelere bir yenisini daha ekliyoruz. MİMSİN bölgesinde Mimarsinan’da gerçekten çok muazzam bir kütüphaneyi hizmete kazandırıyoruz. 2 kattan oluşan Akıl Küpü Kütüphanemizin yapım çalışmalarında son aşamaya geldik. Bu bölgede gençlerimizin ders çalışabilecekleri, sosyalleşebilecekleri güzel bir tesis ortaya çıktı. Akıl Küpü Kütüphanemizin içerisinde büyük çalışma alanı, grup çalışması için çalışma ofisleri ve kafeterya yer arıyor. Böylece gençlerimizin ders çalışabilecekleri mekân ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. İlçemizde şu ana kadar 15 akıl küpü kütüphanemiz oldu. Kütüphanemiz burada büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Gençlerimizi çok seviyor, onlar için hizmet etmeye devam ediyoruz. Buranın da en kısa zamanda tefrişini yapıp, açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Mahallemize ve gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Şehitler için Yılbaşı Programları Olmasın'

'Şehitler için Yılbaşı Programları Olmasın'

Overlokçu Kapınıza Geldi

Overlokçu Kapınıza Geldi

Buğdaylı cinayeti sanıklarına ceza yağdı

Buğdaylı cinayeti sanıklarına ceza yağdı

Kayseri'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kayseri'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı

Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı

En 'özel' bilim fuarı

En 'özel' bilim fuarı

Çok Okunanlar
1
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

2
Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

3
Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

4
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

5
OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

6
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından şehitler için mevlidi şerif okutuldu

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından şehitler için mevlidi şerif okutuldu

Kayseri'ye Erciyes OSB Müjdesi

Kayseri’ye Erciyes OSB Müjdesi

DAHA FAZLA
Genç avukat kalbine yenik düştü

Genç avukat kalbine yenik düştü

Durdurulan çekicide 400 paket kaçak sigara bulundu

Durdurulan çekicide 400 paket kaçak sigara bulundu

20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Belediye Başkan Adaylarının Netleşmesi Seneye kaldı

Belediye Başkan Adaylarının Netleşmesi Seneye kaldı

Vali Çiçek: 'Her mahallede bir spor okulumuz olsun istiyoruz'

Vali Çiçek: 'Her mahallede bir spor okulumuz olsun istiyoruz'