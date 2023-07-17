Şirintepe halkı açık hava sinemasına yoğun ilgi gösterdi

Melikgazi Belediyesi’nin düzenlediği, Açık Hava Sinema Günlerinde animasyon filmi “Tay”ın gösterimi ile hem çocuklar hem de aileler keyifli bir yaz akşamı geçirdiler.

Açık hava sineması etkinliğinin devam edeceğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazili vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal etkinliklerden mahrum kalmaması için gayretle çalışıyoruz. Melikgazi’miz kültürün, sanatın, sosyal yaşamın merkezidir. Yaz akşamlarının tadı Melikgazi’mizde bir başka güzel oluyor. Her yıl düzenlediğimiz Açık Hava Sinemamız büyük beğeni ve takdir topluyor. Ailecek tüm vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Çocuklarımız aileleri ile birlikte pamuk şeker yediler, maskotlarımızla doyasıya eğlendiler ve patlamış mısır eşliğinde keyifli bir filmin tadını çıkardılar. Vatandaşlarımızın keyifli bir yaz geçirmesi ve mutlu olması için haftada 2 defa bu etkinliğimiz devam edecek. 21 Temmuz’da ise İsa Yusuf Alptekin Parkında saat 20.30’da düzenleyeceğimiz açık hava sinemamıza bekleriz" dedi.