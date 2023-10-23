Şirintepe Mahallesi'nin kütüphanesi ve ikinci bahar evi tamamlanmak üzere

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Şirintepe Mahallesi’nde yaklaşık 5 ay önce temeli atılan Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi’nin yapımının kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.

İlçedeki Akıl Küpü Kütüphanelerinin sayısını artırdıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, ”Mimsin bölgemizde Şirintepe Mahallesi’nde burada çok güzel bir projeyi hayata geçiyoruz. Yaklaşık 5 ay önce temelini atmıştık; şimdi kabası bitti. Bir kaç aydan ince işini de bitirip birlikte açılışını yapacağız. Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi’nin alt katı İkinci Bahar Evi olacak. İçerisinde kafemiz, özel çalışma odaları, gençlerimizin ders çalışacağı mekanlar yer alacak. Akıl Küpü Kütüphanelerimize şu anda 30.000 üzerinde üye kaydı yapıldı. Yoğun bir şekilde kullanılıyor. Biz de mümkün oldukça kalabalık mahallelerin hepsine gençlerimiz için kütüphane kazandırmaya çalışıyoruz. Mimsin’de 35.000 nüfus var. Buradaki nüfusa yönelik böyle güzel bir tesis olacak. Aynı zamanda da İkinci Bahar Evi’nde de emekli abilerimizin çay, kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekanları olacak. Bununla beraber tam 13 tane kütüphane olacak inşallah. Muhtarımızla birlikte elimizden geldiğince mahallemize eksikleri giderecek çalışmalar yapıyoruz. Melikgazi’ye değer projelerimizin hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.” dedi.

Şirintepe Mahalle Muhtarı Bayram Ürger ise, “Başkanımıza mahallemize yaptığı her hizmet için teşekkür ederim. Mahallemiz için hep birlikte ihtiyaçları gidermek için çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.