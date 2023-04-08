Şirintepe Mahallesinde 1.5 kilometrelik yol yapım çalışması başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ulaşımda konfor ve kolaylık sağlamak için yeni yol çalışmalarına başladıklarını belirterek, Şirintepe Mahallesinde yaklaşık 1.5 kilometre yol yapacaklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 08.04.2023 13:32
  • Güncelleme: 08.04.2023 14:43
  • 49
Şirintepe Mahallesinde 1.5 kilometrelik yol yapım çalışması başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ulaşımda konfor ve kolaylık sağlamak için yeni yol çalışmalarına başladıklarını belirterek, Şirintepe Mahallesinde yaklaşık 1.5 kilometre yol yapacaklarını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Melikgazi’ye yakışır yeni yollar yapılacağını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak yeni yol çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımız rahat etsin diye imar yollarını trafiğe açmak için alt yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Melikgazi’miz için, hemşehrilerimiz için tüm mahallelerde kaldırım, yol açma, yenileme ve genişletme çalışmalarına hız vereceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda asfaltta rekor kırarak ilçemize daha konforlu yollar kazandıracağız. Bu çerçevede ekiplerimiz çalışmalara başladı. Şirintepe Mahallemizde 2101. ile 2104. Sokak ve buna ilave bağlantı yolları yapıyoruz. Yeni açılan yollar, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, Melikgazi’nin de gelişimine katkı sağlıyor. Yapılan çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Alan: 'Esnaf Bakanlığına ihtiyacımız var'

Başkan Alan: 'Esnaf Bakanlığına ihtiyacımız var'

Şirintepe Mahallesinde 1.5 kilometrelik yol yapım çalışması başladı

Şirintepe Mahallesinde 1.5 kilometrelik yol yapım çalışması başladı

Harb-İş üyeleri, eşit işe eşit maaş istiyor

Harb-İş üyeleri, eşit işe eşit maaş istiyor

Mevlana Mahallesi meydanı hazırlanıyor

Mevlana Mahallesi meydanı hazırlanıyor

Başkan Büyükkılıç 4 yılda Kayseri'ye 44 kitap armağan etti

Başkan Büyükkılıç 4 yılda Kayseri'ye 44 kitap armağan etti

Motorine zam bekleniyor

Motorine zam bekleniyor

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

5
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

6
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Her okula psikolojik danışman gerekiyor'

“Her okula psikolojik danışman gerekiyor”

Develi'de yaşamını yitiren yaşlı adam defnedildi

Develi’de yaşamını yitiren yaşlı adam defnedildi

DAHA FAZLA
MMG Genel Başkanı Şen: 'Dayanışma içerisinde olduğumuz sürece tüm yaraları kısa zamanda sararız'

MMG Genel Başkanı Şen: 'Dayanışma içerisinde olduğumuz sürece tüm yaraları kısa zamanda sararız'

Develi Belediye yarın Hekimoğlu'nu ağırlayacak

Develi Belediye yarın Hekimoğlu’nu ağırlayacak

Tüketiciler, alışveriş fişi ve raf fiyat farklarını belgeleyip şikayette bulunmalı

Tüketiciler, alışveriş fişi ve raf fiyat farklarını belgeleyip şikayette bulunmalı

Dertleşirken dikkat, dedikodu boşanma sebebi olabilir

Dertleşirken dikkat, dedikodu boşanma sebebi olabilir

Başkan Büyükkılıç'a AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatının yeni yönetiminden ziyaret

Başkan Büyükkılıç'a AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatının yeni yönetiminden ziyaret