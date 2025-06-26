Şirket koçu Taştan, 'Kayseri'de bulunan şirketlerin yüzde 90'ı aile şirketidir'

Aile şirketlerinin Türkiye ve dünya ekonomisine katkısı hakkında bilgiler veren Yönetim danışmanı, şirket koçu Mete Taştan, “Dünyadaki şirketlerin yaklaşık yüzde 50’sinin aile şirketi olduğunu biliyoruz. Yapılan araştırmalar da bunu doğruluyor. Avrupa Birliği’ndeki şirketlerin yüzde 95’inin aile şirketi olduğu görülüyor. Türkiye’de ise bu oran bazı çalışmalarda yüzde 95, bazı kaynaklarda ise yüzde 98 olarak belirtiliyor. Forbes’in yayınladığı milyarderler listesinde, milyarderlerin yüzde 40’ının aile şirketi mensubu olduğunu görüyoruz. Fortune 500 listesindeki şirketlerin yüzde 42’si de aile şirketlerinden oluşuyor. Hatta daha çarpıcı bir veri vermek gerekirse, dünyadaki en zengin 10 milyarderden 7’sinin bir aile şirketine mensup olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hem dünyada hem Avrupa’da hem de Türkiye’de aile şirketleri, ekonominin adeta motor gücü olarak faaliyet gösteriyor. Verdiğimiz bu istatistikler, aile şirketlerinin ekonomik önemini açıkça ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kayseri’de bulunan aile şirketleri hakkında bilgiler de veren Yönetim danışmanı şirket koçu Mete Taştan, “Peki Türkiye'deki durum böyleyken, Kayseri’de nasıl? Kayseri’ye baktığımızda da benzer bir tablo görüyoruz. Şirketlerin yaklaşık yüzde 90’ı aile şirketi yapısındadır. Kayseri sanayisinde pek çok şirketin kurucusu baba kuşaklarıdır; ancak iş, bu şirketleri bir sonraki kuşağa devretmeye geldiğinde bazı zorluklar yaşandığı da bilinmektedir. Bu konu da belki ikinci bir soruda ele alınabilir. Kayseri'de 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren yaklaşık 200 aile şirketi bulunmaktadır. Türkiye genelinde ise 100 yılı aşmış sadece 69 aile şirketi vardır. Ancak bu şirketlerin yalnızca 2 tanesi, kurulduğu günden bu yana hiç el değiştirmemiştir. Bu örneklerden biri, 248 yıllık geçmişiyle bilinen “Hacı Bekir Lokumları”dır. Bu şirket, el değiştirmeden kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelmeyi başarmıştır” ifadelerinde bulundu.