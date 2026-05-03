Şırnak'ta kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuş Kayseri'de toprağa verildi
Şırnak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Orhan Karakuş (48), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak’ta görev yapan uzman Çavuş Orhan Karakuş, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Karakuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karakuş’un cenazesi ailesine teslim edildi. Kayseri’ye getirilen Karakuş’un Hulusi Akar Caminde kılınan cenaze namazına, meslektaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Karakuş, Hacılar mezarlığında toprağa verildi.
(RHA)