Sis denizi görenleri mest etti

Sivas'ta etkili olan sis kenti görünmez hale getirirken, ortaya ise güzel görüntüler çıktı.

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  • 12.11.2022 11:17
  • Güncelleme: 12.11.2022 11:17
Sis denizi görenleri mest etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta etkili olan sis kenti görünmez hale getirirken, ortaya ise güzel görüntüler çıktı.

Sivas’ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesi ile beraber etkili olan sis kentin üzerini kapladı. 2000 rakımlı Merakum Tepesi’nden görüntülenen sis ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Nadir görülen doğa olayı görenleri hayran bıraktı. Tepeye çıkanlar, kendilerini bulutların üzerinde hissettiğini söyledi.

İHA

Kayseri Gündem
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