Sis ile pus arasındaki fark
Meteorolojiden alınan hava tahminlerine göre Kayseri'de yeni haftada sisli ve puslu bir hava bekleniyor. Sisli hava ile puslu hava arasındaki fark ise sadece görüş mesafesidir. Görüş mesafesi 1 kilometreden az ise sis, eşit veya fazla ise pus kabul edilir.
- 04.12.2022 14:52
- Güncelleme: 04.12.2022 14:52
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 5-9 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde en yüksek sıcaklık 12 derece iken, en düşük derecenin -1 derece olması öngörülüyor. Pazartesi sisli Salı puslu bir hava beklenirken Çarşamba çok bulutlu, Perşembe az bulutlu, Cuma günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
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