Sis ile pus arasındaki fark

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 5-9 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde en yüksek sıcaklık 12 derece iken, en düşük derecenin -1 derece olması öngörülüyor. Pazartesi sisli Salı puslu bir hava beklenirken Çarşamba çok bulutlu, Perşembe az bulutlu, Cuma günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.