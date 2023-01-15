Siteler 'EYT nedeniyle satılık' ilanları ile doldu

EYT kapsamında askerlik ve doğum borçlanması için SGK'ya başvuranlar, ödemelerini yapabilmek amacıyla araç, arsa, cep telefonu veya bazı ev eşyalarını internetten satışa çıkardı. Emlak ve ürün satışı yapılabilen sitelerde yüzlerce 'EYT nedeniyle satılık' ilanı yer alıyor.

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  • 15.01.2023 14:56
  • Güncelleme: 15.01.2023 14:56
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Siteler 'EYT nedeniyle satılık' ilanları ile doldu

EYT düzenlemesiyle birlikte SGK borçlanması için nakit bulmak isteyenler ikinci el sitelerine akın etti. Durum, ilan başlıklarına da yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaş sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlara emeklilik hakkı tanınacağını açıkladı. 

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen yaklaşık 2,5 milyon kişi, yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesini bekliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup, prim gün veya yıl eksiği olanlar ise bu eksiklerini kapatabilmek için askerlik ve doğum borçlanması yapabiliyor.
Bu kapsamda birçok kişi 1 Ocak 2023 öncesi SGK il ve ilçe müdürlüklerine başvurularını yaparken, bir kısmı da başvuru için yasanın çıkmasını bekliyor.

‘İLANLARIN ÇOĞUNDA ACİL İBARESİ BULUNUYOR’

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için askerlik veya doğum borçlanmalarını ödeyecekler arasında, otomobil başta olmak üzere arsa, iş yeri, motosiklet, cep telefonu ve ev aletlerini satılığa çıkaranlar bulunuyor. 'EYT nedeniyle' ibareli satış ilanlarında 'acil' olduğu da vurgulanıyor. Konut, dükkân ve arsasının yanı sıra cep telefonu veya koşu bandını satılığa çıkaranlar oluyor.
Emlak ve ürün satışı yapılabilen sitelerde yüzlerce 'EYT nedeniyle satılık' ilanı yer alıyor. İlanların çoğunda da 'acil' ibaresi bulunuyor.

1ha

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