Sivas'a yeni bir orman kazandırılacak

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü, Karşıyaka Mahallesi Serpincik Göleti bölgesinde 'Türkiye Yüzyılı Valilik Ormanı' oluşturuyor.

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  • 18.06.2023 13:12
  • Güncelleme: 18.06.2023 13:12
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Sivas'a yeni bir orman kazandırılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü, Karşıyaka Mahallesi Serpincik Göleti bölgesinde ’Türkiye Yüzyılı Valilik Ormanı’ oluşturuyor.

Sivas’ta ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Serpincik bölgesinde bin dönüm arazi üzerine kurulacak olan ’Türkiye Yüzyılı Valilik Ormanı’ projesi çerçevesinde yılsonuna kadar 100 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Ağaçlandırılacak bölgeye giderek incelemelerde bulunan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, "Bin dönümlük arazide devam eden çalışmaları yerinde gördük. Çalışmalar çok güzel şekilde devam ediyor. Şu an için teraslama çalışmaları devam ediyor. Yol çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Sonbaharda buraya yüz bin fidanı dikmiş olacağız. Kardeşler Ormanı gibi bir orman da bu bölgeye kazandırılacak. Orman içi park, dinlenme yerleri de olacak halkımız için. Sosyal ormancılık çerçevesinde bu bölgeye korunga bitkisi ekilecek. İlimize hayırlı olsun" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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