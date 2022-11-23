Sivas Belediyesi bu kış yürekleri ısıtacak

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ihtiyaç sahibi ailelere 1500'er lira nakit yakacak desteği sağlayacağını söyledi.

PAYLAŞ
  • 23.11.2022 11:43
  • Güncelleme: 23.11.2022 11:43
Sivas Belediyesi bu kış yürekleri ısıtacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ihtiyaç sahibi ailelere 1500’er lira nakit yakacak desteği sağlayacağını söyledi.

Sivas Belediyesi kış aylarının yaklaşmasıyla ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği, ailelere nakit yakacak desteği sağlayacak. Aylık geliri 5 bin 500 lira ve altında olan ihtiyaç sahibi bütün ailelerin faydalanabileceği yardım için müracaatlar Sivas Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular 30 Kasım Çarşamba günü mesai bitiminde ise son bulacak.

3 ay boyunca devam edecek

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, nakdi yardımların Ocak, Şubat ve Mart aylarında 500 lira ihtiyaç sahiplerinin hesabına yatacağını söyleyerek, “Göreve geldiğimiz andan itibaren sosyal yardımları sadece gıda yardımı olarak değil hemşerilerimizin ihtiyacı olan her alanda çeşitlendirerek devam ettirme kararı aldık. Sosyal yardımlaşma vakfının kömür ve odun yardımını yıllardır yapıyoruz. İnşallah bu senede devam edecek. Bunun dışında ilkini 2 yıl önce başlattığımız yakacak yardımı adı altında doğalgaz desteği nakit yardımı desteğini de başlatmıştık. Bu senede yine Sivas belediyesi olarak bugün müracaatını başlatıyoruz. 30 Kasım 2022 mesai bitimine kadar devam edecek müracaatlardan sonra Ocak, Şubat ve Mart aylarında 500 lira olmak üzere toplamda bin 500 lira doğalgaz yardımını nakit olarak hemşerilerimizin hesabına yatıracağız” şeklinde konuştu.

“Asgari ücret sınırı ve altında olan vatandaşlar yararlanabilecek”

Başkan Bilgin, nakdi yardımdan gelirleri asgari ücretli ve altında olan vatandaşların yararlanabileceğini söyleyerek, “Tabi bu yardımlarda belli bir kriter olması gerekiyor. Neticede aylık geliri asgari ücret olan 5 bin 500 lira ve altında olan vatandaşlarımız nakit desteğinden yararlanabilecek. Müracaatları online internet ortamından alacağız. Hemşerilerimizin buraya gelip yüz yüze müracaat etmelerine gerek yok. Hızlı bir değerlendirmenin ardından Ocak ayının gelmesiyle birlikte destekler hesaplarına aktarılacak. ’Soğuk günleri paylaşmanın sıcaklığıyla ısıtıyoruz’ sloganımızla bugün itibariyle destek müracaatları başlatıldı. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uzmanından 'akılcı ilaç kullanımı' uyarısı

Uzmanından 'akılcı ilaç kullanımı' uyarısı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ilkokul ve anaokulu hızla tamamlanıyor

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ilkokul ve anaokulu hızla tamamlanıyor

Öğretmenler günü için hediyelik eşyacılara yoğun ilgi

Öğretmenler günü için hediyelik eşyacılara yoğun ilgi

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Develi'de 77 muhtarla buluştu

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Develi'de 77 muhtarla buluştu

KTO Başkanı Gülsoy: 'Öğretmenlik en onurlu mesleklerden biri'

KTO Başkanı Gülsoy: 'Öğretmenlik en onurlu mesleklerden biri'

Narkotik polisi 2 günde 12 zehir tacirini yakaladı

Narkotik polisi 2 günde 12 zehir tacirini yakaladı

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri merkezli 2 ildeki kaçakçılık operasyonunda 5 tutuklama

Kayseri merkezli 2 ildeki kaçakçılık operasyonunda 5 tutuklama

Vali Çiçek şehit ailesine 'Şehadet Beratını' takdim etti

Vali Çiçek şehit ailesine 'Şehadet Beratını' takdim etti

DAHA FAZLA
Bozok Kariyer Fest'in işbirliği protokolü imzalandı

Bozok Kariyer Fest'in işbirliği protokolü imzalandı

Maaşlarını alamayan işçiler, işten çıkarıldı

Maaşlarını alamayan işçiler, işten çıkarıldı

Terör örgütüne üye olan ve ülkeye kaçak olarak giren 1 kişi yakalandı

Terör örgütüne üye olan ve ülkeye kaçak olarak giren 1 kişi yakalandı

Çiçekçiler, öğretmenler gününde de tercih edildi

Çiçekçiler, öğretmenler gününde de tercih edildi

Milletvekili Ataş: 'Jandarmanın yapısıyla oynamayın, PKK'yı sevindirmeyin!'

Milletvekili Ataş: 'Jandarmanın yapısıyla oynamayın, PKK'yı sevindirmeyin!'