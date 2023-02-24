Sivas Belediyespor'dan lige devam kararı

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, depremlerin ardından ligden çekilmek için TFF'ye başvurmuş ve TFF de bu başvuruyu reddetmişti. Yeşil-beyazlı kulübün lige devam etme kararı aldığı öğrenildi.

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  • 24.02.2023 16:22
  • Güncelleme: 24.02.2023 16:22
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Sivas Belediyespor'dan lige devam kararı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, depremlerin ardından ligden çekilmek için TFF’ye başvurmuş ve TFF de bu başvuruyu reddetmişti. Yeşil-beyazlı kulübün lige devam etme kararı aldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede bulunan futbol kulüplerinden ligden çekilenler oldu. TFF ise geçtiğimiz hafta ligden çekilmek isteyen takımların başvurularını kabul etti.

Sivas Belediyespor yönetimi de yaşanan deprem, ekonomik sıkıntı ve birçok futbolcusunun ailesinin yanına gitmesini sebep göstererek ligin kalan bölümü için hakları saklı kalmak kaydıyla lige devam etmeyeceklerini TFF’ye bildirmiş ve TFF de bu kararı kabul etmemişti. Federasyonun kararının ardından ligden çekilmeyi düşünen Sivas Belediyespor Kulübü, bu kararını teknik heyet ile futbolcularına bildirmiş ve idmanlara çıkmamıştı.

Devam kararı aldılar

Edinilen bilgiye göre Sivas Belediyespor, lige devam etme kararı aldı. Kulübün Onursal Başkanı ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in de isteği üzerine kulüp yönetimi toplantı yaptı ve lige devam etme kararı aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Sivas Belediyespor, 22 maçta aldığı 1 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle elde ettiği 11 puanla 20 takımlı ligin 19. sırasında yer alıyor.

İHA

Kayseri Gündem
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