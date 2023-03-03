Sivas Bulvarı Kocasinan Bulvarı'na bağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 20 milyon TL maliyetli projede Sivas Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’nı birbirine bağlayan yolu tamamlayarak trafiğe açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ulaşım alanında kent gelinde konforlu ve güvenli ulaşım standartlarını yükselmek için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Sivas Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’nı birbirine bağlayan yolu tamamlayarak trafiğe açan Büyükşehir Belediyesi, 20 milyon TL maliyetli projede, tüm bölgedeki içmesuyu hatlarının yenilenmesi, yağmursuyu hattı, sızdırmalı yağmur suyu bacası ve yağmursuyu ızgarası gibi önemli altyapı çalışmaları tamamladı.

Geçtiğimiz günlerde asfalt çalışmaları tamamlanan imar planında 40 metre genişliğinde ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yol, yatay ve düşey işaretlemeler yapılarak trafiğe açıldı.

Bölünmüş yol niteliğinde projelendirilen ve inşa edilen bu yolda 4 bin 200 ton asfalt kullanılırken, güzergâh boyunca yaya yolları ve bisiklet yollarının yapımına devam edildi. Proje tamamlandığında toplam 5 bin 400 metrekare yürüyüş yolu ve bin 800 metre bisiklet yolu da şehrin hizmetine sunulacak.

Bölgenin altyapı ihtiyacını karşılamak üzere 1000 metre uzunluğunda içme suyu hattı, 2 bin 900 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı ve 60 adet yağmursuyu ızgarası döşendi.

Öte yandan proje güzergâhında planlanan 2 adet kavşak da tamamlanarak hizmete açıldı. Bu kavşaklardan Kocasinan Bulvarı yönündeki kavşak düzenlenerek yeni açılan yola giriş ve çıkışlar güvenli hale getirildi. 20 milyon TL maliyetli yolun yapım çalışmaları çerçevesinde yolun güvenli ve konforlu kullanımına yönelik aydınlatma direkleri, sinyalizasyon sistemleri gibi tüm detaylar planlanıp, yol trafiğe açıldı.