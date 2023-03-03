Sivas Bulvarı'nı Kocasinan Bulvarı'na bağlayan yol trafiğe açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sivas Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı'nı birbirine bağlayan yolu tamamlayarak trafiğe açtı.  

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  • 03.03.2023 12:25
  • Güncelleme: 03.03.2023 12:25
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Sivas Bulvarı'nı Kocasinan Bulvarı'na bağlayan yol trafiğe açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 20 milyon lira maliyetli projede Sivas Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’nı birbirine bağlayan yolu tamamlayarak trafiğe açtı. Projede, tüm bölgedeki içme suyu hatlarının yenilenmesi, yağmursuyu hattı, sızdırmalı yağmur suyu bacası ve yağmursuyu ızgarası gibi önemli altyapı çalışmaları da tamamladı.

Geçtiğimiz günlerde asfalt çalışmaları tamamlanan imar planında 40 metre genişliğinde ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yol, yatay ve düşey işaretlemeler yapılarak trafiğe açıldı.
Bölünmüş yol niteliğinde projelendirilen ve inşa edilen bu yolda 4 bin 200 ton asfalt kullanılırken, güzergâh boyunca yaya yolları ve bisiklet yollarının yapımına devam edildi. Proje tamamlandığında toplam 5 bin 400 metrekare yürüyüş yolu ve bin 800 metre bisiklet yolu da şehrin hizmetine sunulacak.

Bölgenin altyapı ihtiyacını karşılamak üzere 1000 metre uzunluğunda içme suyu hattı, 2 bin 900 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı ve 60 adet yağmursuyu ızgarası döşendi.

Öte yandan proje güzergâhında planlanan 2 kavşak da tamamlanarak hizmete açıldı. Bu kavşaklardan Kocasinan Bulvarı yönündeki kavşak düzenlenerek yeni açılan yola giriş ve çıkışlar güvenli hale getirildi. 20 milyon lira maliyetli yolun yapım çalışmaları kapsamında yolun güvenli ve konforlu kullanımına yönelik aydınlatma direkleri, sinyalizasyon sistemleri gibi tüm detaylar planlanıp, yol trafiğe açıldı.

1ha

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