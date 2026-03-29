Sivas Caddesi'nde alkollü sürücü reklam aracına çarptı: Ehliyetsiz ve Yaralı Çıktı

Olay, Alpaslan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Y.Ö. yönetimindeki 38 APB 937 plakalı otomobil, reklam afişi değişimi için park halinde bulunan 38 APK 219 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu, yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kafasında kanama bulunan Y.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddetti. Ancak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çabaları sonucu ambulansa alınarak tedavisi başlatıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde Y.Ö.’nün alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce alkol nedeniyle el konulduğu belirlendi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, alkollü araç kullanımının hem sürücüler hem de çevredekiler için ciddi risk oluşturduğunu hatırlatarak, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti.