Sivas Caddesi'nde hasarlı bina krizi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, hasarlı bina ile ilgili muammayı sosyal medya paylaşımıyla şu şekilde duyurdu:

‘Burası Kayseri

En işlek caddesi olan Sivas caddesi

Fotoğrafta iki girişi olan bir bina görüyorsunuz.

Aslında bina tek ama 2 blok şeklinde yapılmış.

6 Şubat'dan sonra hasar tespiti yapılıyor.

Yapan kim?

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü.

Verilen rapor: Hasarsız.

Aradan 5 ay geçiyor,

Binada oturan bir kiracı yeniden tespit istiyor.

Aynı il müdürlüğü geliyor ve bu sefer,

Orta hasarlı raporu veriyor.

Oturanlar, güçlendirme yapmaya hazırlanıyor

Ancak bir gün acı gerçekle karşılaşıyorlar.

Binanın Doğalgazını kesmeye geliyorlar.

Borcumuz yokki niye kesiyorsunuz deyince,

Şu cevabı alıyorlar:

"Binanız hakkında yıkım kararı alınmış"

Binalarının yıkılacağını böyle öğreniyorlar.

Daha da trajik olanı şu ki,

Sadece bir bloğun yıkılacağı.

İki bloklu tek binanın yarısını yıkacaklarmış.

Yani, orasının tek bina olduğunu da bilmiyor.

Kim bilmiyor?

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü.

Belediye biliyor mudur?

Hiç sanmam.

Onların eli işte gözü oynaşta.

Şimdi sorum şu:

5 ay önce nasıl bir kontrol yapıldı ki,

Hasarsız raporu verildi de,

5 ay sonra yıkılma kararı?

Hangisi doğru bu tespitlerin?

Nasıl çalışıyorsunuz Allah aşkına?’

