Sivas Caddesi'nde hasarlı bina krizi

Kılıçaslan Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan iki bloklu 10 katlı binanı sadece birinin depremde gördüğü zararla yıkımına karar verilmesi, bloğun diğer parçası olan binada yaşayanları da sıkıntıya sokuyor.

PAYLAŞ
  • 28.08.2023 09:46
  • Güncelleme: 28.08.2023 09:46
Sivas Caddesi'nde hasarlı bina krizi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, hasarlı bina ile ilgili muammayı sosyal medya paylaşımıyla şu şekilde duyurdu:

‘Burası Kayseri
En işlek caddesi olan Sivas caddesi
Fotoğrafta iki girişi olan bir bina görüyorsunuz.
Aslında bina tek ama 2 blok şeklinde yapılmış.
6 Şubat'dan sonra hasar tespiti yapılıyor.
Yapan kim?
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü.
Verilen rapor: Hasarsız.
Aradan 5 ay geçiyor,
Binada oturan bir kiracı yeniden tespit istiyor.
Aynı il müdürlüğü geliyor ve bu sefer,
Orta hasarlı raporu veriyor.
Oturanlar, güçlendirme yapmaya hazırlanıyor
Ancak bir gün acı gerçekle karşılaşıyorlar.
Binanın Doğalgazını kesmeye geliyorlar.
Borcumuz yokki niye kesiyorsunuz deyince,
Şu cevabı alıyorlar:
"Binanız hakkında yıkım kararı alınmış"
Binalarının yıkılacağını böyle öğreniyorlar.
Daha da trajik olanı şu ki,
Sadece bir bloğun yıkılacağı.
İki bloklu tek binanın yarısını yıkacaklarmış.
Yani, orasının tek bina olduğunu da bilmiyor.
Kim bilmiyor?
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü.
Belediye biliyor mudur?
Hiç sanmam.
Onların eli işte gözü oynaşta.
Şimdi sorum şu:
5 ay önce nasıl bir kontrol yapıldı ki, 
Hasarsız raporu verildi de,
5 ay sonra yıkılma kararı?
Hangisi doğru bu tespitlerin?
Nasıl çalışıyorsunuz Allah aşkına?’
 

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Alman Tramvay Derneği'nden, Kayseri Ulaşım A.Ş.'ye övgü

Alman Tramvay Derneği'nden, Kayseri Ulaşım A.Ş.'ye övgü

Kavurucu sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor| 29 Ağustos-1 Eylül 2023

Kavurucu sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor| 29 Ağustos-1 Eylül 2023

Faiz kararı sonrası döviz yine yükselişe geçti

Faiz kararı sonrası döviz yine yükselişe geçti

Saadet Partili Recep Güngör: 'Hızlı tren projesi yılan hikayesine döndü'

Saadet Partili Recep Güngör: “Hızlı tren projesi yılan hikayesine döndü”

Başkan Özdoğan esnaf ve vatandaşlarla birlikte

Başkan Özdoğan esnaf ve vatandaşlarla birlikte

KTO Başkanı Gülsoy: '30 Ağustos zaferi Cumhuriyetimizin diriliş müjdesidir'

KTO Başkanı Gülsoy: '30 Ağustos zaferi Cumhuriyetimizin diriliş müjdesidir'

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuşçu ve çevresi Jeotermal Sıcak Suyla Isınacak

Kuşçu ve çevresi Jeotermal Sıcak Suyla Isınacak

Aynı taşıyıcı sistemdeki binalarda hasar durumu yüksek olana göre işlem yapılacak

Aynı taşıyıcı sistemdeki binalarda hasar durumu yüksek olana göre işlem yapılacak

DAHA FAZLA
Gesi, Bağpınar, Vekse ve Sarımsaklı halkı bir araya geldi

Gesi, Bağpınar, Vekse ve Sarımsaklı halkı bir araya geldi

Başkan Büyüksimitci: 'Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisidir'

Başkan Büyüksimitci: 'Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisidir'

Polis ekipleri bir haftada 14 bin kişiyi sorguladı

Polis ekipleri bir haftada 14 bin kişiyi sorguladı

Melikgazi mahallelerde genel temizlik çalışmasına başladı

Melikgazi mahallelerde genel temizlik çalışmasına başladı

Jeolog Naci Görür: 'Kayseri 700 kilometrelik canlı bir fayın üzerinde'

Jeolog Naci Görür: “Kayseri 700 kilometrelik canlı bir fayın üzerinde”