Sivas Caddesi'nde kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen olayda kafe sahibi olduğu öğrenilen M.S., henüz kimliği tespit edilemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayak bileğine kurşun isabet eden M.S. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.