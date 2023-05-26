Sivas Caddesi'nde minibüs yaşlı kadına çarptı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına minibüs çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

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  • 26.05.2023 09:44
  • Güncelleme: 26.05.2023 09:54
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Sivas Caddesi'nde minibüs yaşlı kadına çarptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına minibüs çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Mimarsinan Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Döndü K.’ye (60), minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın metrelerce savrulurken, çevredekilerin ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Döndü K., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feci kaza kamerada

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde karşıya geçmeye çalışan Döndü K.’ya minibüs çarparken, yanında bulunan başka bir yayanın ise son anda minibüsü fark ederek durduğu görülüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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