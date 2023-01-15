Sivas'ın Müslüm babası, Müslüm babanın yokluğunu hissettirmiyor

Sivas’ta yaşayan 65 yaşındaki Abdulkadir Bayrak, sanatçı Müslüm Gürses’e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Sivaslı Abdülkadir Bayrak, 3 Mart 2013’te hayata gözlerini yuman arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses’e (Müslüm baba)olan benzerliğiyle şaşkınlık yaşatıyor. Bayrak sokağa çıktığında, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 7’den 70’e herkes cep telefonlarına sarılıp Bayrak ile hatıra fotoğrafı çekiyor. Zaman zaman Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneğinde arkadaşlarıyla bir araya gelen Bayrak, Müslüm Gürses’in parçalarını söylemeyi de ihmal etmiyor. Bayrak, Müslüm Gürses’in vefatından önce kendisiyle bir araya geldiklerini belirterek, ünlü sanatçının da birbirlerine olan benzerliklerine şaşırdığını söyledi.

“Sokakta görenler ‘Baba’ diyerek yanına koşuyor”

Abdül Kadir Bayrak, unutamadığı anlardan bir tanesinin kendisini sokakta gören bir çocuğun baba diyerek kendisine sarıldığını söyleyerek, “Değerli ve sevdiğimiz bir sanatçımız. Bu yüzden ona benzemek gayet güzel bir duygu. Beni görenler devamlı resim çektirmek istiyorlar. Ben de kimseyi kırmıyorum ve isteyen herkesle resim çektiriyorum. Unutamadığım bir anlardan birisi, bir çocuk annesi ile beraber yürüyordu. Beni görünce çocuk baba diye bağırarak koşarak yanıma geldi. Ben de ne olduğunu anlayamadığım için şaşırdım. Sonra Müslüm Baba dedi. O an çok duygulanmıştım” ifadelerini kullandı.

“Müslüm Gürses ile bizzat tanıştık”

Bayrak Müslüm Gürses ile bizzat tanıştığını söyleyerek, “Sivas’ta bir gazinoda sahne almıştı. Orada kendisini dinlemeye gittiğimde tanışmıştık. Müslüm Gürses ile karşılaştığımızda o da bu kadar benzerlik olur mu diye hayret etti. Kendisiyle sohbet etmiştik. Ben 40-45 senedir devamlı Müslüm Gürses dinlerim. İlk Sevda Yüklü Kervanlar türküsünü söylediği zaman bende İstanbul’daydım. Kendisini çok sever ve sayarım. Değerli bir insandı Allah rahmet eylesin. Tarzımda herhangi bir değişiklik yok tamamen Allah yapısı olan bir benzerlik. Gençliğimden beri böyleyim. Arkadaşlarla bir araya geldiğimiz zaman şarkılarını söylüyoruz” dedi.

“Tarzını değiştirmek istese müsaade etmeyiz”

Arkadaşlarından Metin Tanış, Bayrak’ın tarzını değiştirmeye çalıştığı taktirde kendisine müsaade etmeyeceklerini söyleyerek, “Sadece tip olarak benzemiyor huy olarak. İyi niyetliliği, samimiyetiyle sanki Müslüm babanın burada bir şubesi gibi. Herkes tarafından sevilen bir arkadaşımız. Tarzını o değiştirmek istese biz müsaade etmeyiz. Biz onu böyle seviyoruz. Biz onun ismini unuttuk herkes ona Müslüm Baba diyor” diye konuştu.

“Abdulkadir abi bizim milli değerimiz”

Öte yandan başka bir arkadaşı, Müslüm Gürses’e benzeyen Abdulkadir Bayrak için milli değerleri olduğu söyleyerek, “Küçüklüğümden beri tanırım. Kendisi Müslüm Gürses’e benzerliğinden ziyade kişiliğiyle de gerçekten Müslüm Gürses’e benziyor. Karakteri ve ağır başlılığı ile abi gibi abi. Müslüm Gürses’e Baba diye hitap ediyorlardı ya bu da bizim hem abimiz hem de babamız sayılır. Görenler muhakkak benzetiyor. Birde Elâzığ’da taksici bir abimiz var Müslüm Gürses’e benzeyen. Bizim Müslüm Gürses’imizde Abdulkadir abimiz” şeklinde konuştu.