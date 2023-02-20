Sivas'ın nüfusu azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını (ADNKS) açıkladı.

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  • 20.02.2023 10:42
  • Güncelleme: 20.02.2023 10:42
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Sivas'ın nüfusu azaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını (ADNKS) açıkladı.

TÜİK’in nüfus verilerine göre 2021 yılında 636 bin 121 olarak açıklanan Sivas nüfusu 2022’de 634 bin 924 kişiye geriledi.

Sivas’ın il ve ilçe merkezlerinin nüfusu artarken belde ve köylerin nüfusu ise büyük oranda kan kaybetti. 482 bin 978 olan 2021 yılı il ve ilçe merkezleri nüfusu 2022 yılında 485 bin 991 kişiye yükseldi. Kırsalda ise tam tersi durum yaşandı. 2021’de 153 bin 143 kişi olan belde ve köy nüfusu 2022’de 148 bin 933 kişiye geriledi.

Sivas’ta yaşayan 634 bin 924 kişinin 318 bin 18’ini erkekler, 316 bin 906’sını ise kadınlar oluşturdu. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 111 iken Sivas’ta bu 22 olarak açıklandı.

TÜİK; illere ve cinsiyete göre yabancı nüfus sayısına ilişkin verileri de açıkladı. 2021’de Sivas’ta yaşayan yabancı nüfus sayısı 7 bin 194 kişi iken 2022’de 7 bin 401 kişiye çıktı. Yabancıların 4 bin 229’unu erkek, 3 bin 172’sini ise kadın nüfus oluşturdu.

İHA

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