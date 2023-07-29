Sivas'ın tarihini gözler önüne seren bu proje, Türkiye'de tek olma özelliğine sahip

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüs içerisinde oluşturulan Minia Sivas, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Kentte bulunan tarihi eserlerin minyatürlerini barındıran proje, dikkat çekiyor.

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  • 29.07.2023 10:36
  • Güncelleme: 29.07.2023 10:36
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Sivas'ın tarihini gözler önüne seren bu proje, Türkiye'de tek olma özelliğine sahip
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüs içerisinde oluşturulan Minia Sivas, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Kentte bulunan tarihi eserlerin minyatürlerini barındıran proje, dikkat çekiyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Serdar Korkmaz ve öğrenciler tarafından hazırlanan Minia Sivas, görenlerin dikkatini çekiyor. Sivas’ta bulunan tarihi eserlerin belirli oranlarda küçültülerek hazırlanan proje Türkiye’de tek olma özelliğine sahip.

Doğal taşlardan el işçiliği ile yapılan minyatürler, Sivas’ın geçmişini gözler önüne seriyor.

Gökmedrese, Valilik Binası, Kongre Binası, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Kale Camisi, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese gibi birçok eserin bulunduğu alanda UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nın da minyatürü bulunuyor. Geçmişte bataklık olan alanda toplam 27 adet eser sergileniyor.

Toplam 27 eserin minyatürü bulunuyor

Projeye, 2018 yılında başladıklarını ifade eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Serdar Korkmaz, “Burası bataklık bir alandı, düzenlemesi yapıldı. Eserlerimizi buraya yaptıkça yerleştirmeye başladık. 2022 yılının sonlarına doğru tamamen bitirdik. Surların içinde iç kalede 5 tane, toplamda sur içinde 25 tane eserimiz mevcut. Dışında ise ilçelerimizde olan eserlerimizden Divriği Ulu Camii ve Kangal Alacahan köyünde olan Alacahan Medresesi var. 2 tane dışarıda, 25 tane içeride eserimiz var. Kalemizin içerisinde Selçuklu döneminden, Osmanlı döneminden ve Cumhuriyet dönemine ait eserlerimiz mevcut. Kalemizin dışında ise Mengücek Beyliği ve Osmanlı dönemine ait iki eserimiz mevcut” diye konuştu.

“Tek bir ölçü kullanmadık”

Tarihi eserlerin çeşitli oranlarda küçültüldüğünü söyleyen Korkmaz, “Hepsi birbirinden farklı oranda. Orantılı bir şekilde küçültülerek göze nasıl hoş gelecekse, gözü yormayacak, şekilde. İnsanların gerçeğine bakıyormuş hissi hangi oranda olacaksa ona göre ölçeklendirmesini yaptık. 1/25 ölçeği olanda var, 1/23 ölçeği olanda var. Tek bir ölçü kullanmadık. Tarihi Sivas Meydanı’ndaki ambiyansı buraya yansıtmaya çalıştık. Bu projemizin önderi Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız hocamız. Dış surları ve iç kale surlarını kendisi araştırmalar yapıp önerdi” ifadelerini aktardı.

Yapımında en çok zorlayan eserlerin Kongre Müzesi ve Divriği Ulu Camii olduğunu söyleyen Korkmaz, şu ifadelere yer verdi, "Özellikle çocuklar çok güzel tepkiler veriyorlar. “Bu çarşıdaki değil mi?” diyerek Çifte Minareli Medrese gibi eserlerin küçüğünü görünce daha da hoşlarına gidiyor. Tarihi daha iyi anlatma yöntemimiz oldu. Çocuklara güzel bir alan oldu diyebilirim. Yurtdışından yurttaşlarımız geliyor. Onlarda çok beğeniyorlar. Başka bir üniversitede böyle bir ortam yok. Biz üniversitemizin bize sağladığı imkânlarla öğrencilerimize hem eğitim verdik hem de o materyalleri bir şekilde değerlendirmiş olduk” şeklinde konuştu.

İHA

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