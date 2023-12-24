Sivas'ın turizm potansiyelini arttırmak için çalışmalar sürüyor

Sivas’ın turizm sektöründeki yeniliklerini keşfetmek ve bu alanda faaliyet gösteren firmalarla işbirliği yapılmasını sağlamak amacıyla, "Turizm Acenteleri Sektörler Buluşması" gerçekleştirildi.

Sivas’ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, otel sahipleri, Sivas’ta ve ülkemizin dört bir yanında turizm hizmeti veren acente temsilcileri katıldı.

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerinin bir arada bulunduğu açık hava müzesini andıran kent meydanı, tarihi eserleri, şifalı sularıyla sıcak ve soğuk çermik kaplıcaları, dünyaya ün salmış doktor balıklarıyla, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkeziyle, gölleri, doğal güzellikleri, el sanatı ürünleriyle, müzeleriyle, Kangal Köpeğiyle, yöresel tescilli lezzetleriyle birçok turizm değerleriyle misafirlerini bekleyen Sivas’ın turizm potansiyelini arttırmak için Sivas Valiliği öncülüğündeki çalışmalar sürüyor.

Programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bacasız fabrika olarak adlandırılan turizm Sektörünün birçok ülkenin ekonomisinin temel geçim kaynağı olduğunu hatırlattı.

Ülkemizde de bazı şehirlerin bu sektörden aslan payını alarak, gelişimini sürdürdüğünü kaydeden Vali Şimşek, "Bizler de bugün ilimizdeki turizm sektörüne yönelik yenilikleri istişare ederek, bu alanda faaliyet gösteren sizlerle iş birliği yapmak üzere bir araya geldik. Bu buluşma ile turizm sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden, gelişmiş ve vizyon sahibi turizm acentelerimizle fikir alışverişinde bulunmayı, Sivas’ın sektörden daha fazla pay almasını hedefliyoruz" dedi.

“Mayıs-haziran gibi eserimizi ziyarete açacağız”

Sivas’ın bir müze kenti olduğunu, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasının da mayıs haziran gibi ziyarete açılacağını ifade eden Vali Şimşek, "13 müzesi, 5 anı evi ile ziyaretçilerimiz şehrimizin kültürünü çok yönlü bir şekilde tanıma fırsatı bulabiliyorlar. Kuşkusuz Sivas’ın sahip olduğu kültürel mirası anlatmaya saatler hatta günler yetmez. Kültürel Miras açısından elbette UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne ülkemizden giren ilk eser olma özelliğini taşıyan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasına ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Kapsamlı bir restorasyon çalışmasında artık sona geldik. Mayıs-haziran gibi eserimizi ziyarete açacağız" diye konuştu.

“Ülkemizin en modern kayak merkezi Sivas’ta”

Sivas’ın kış sporları ve termal turizm alanında da önemli değerlere sahip bir şehir olduğunu söyleyen Vali Şimşek şunları söyledi:

"Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ülkemizin en yeni ve en modern tesislerinden biri. Yine Sıcak Çermik Kaplıcamız ile termal ve kayak turizminin bir arada sunulduğu bir konsepti de ziyaretçilerimize sunabiliyoruz. Sağlık turizmi açısından baktığımızda, Kangal ilçemizdeki Balıklı Kaplıcamız ise 36 derece sıcaklıkta selenyum içerikli suda bulunan doktor balıklarıyla, sedef hastalığının dünyadaki tek tedavi merkezi konumundadır. Her yıl yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Elbette ilimiz tarihi, kültürel ve termal zenginlikleri olduğu kadar doğal güzellikleri ile de ön plana çıkmaktadır. Anadolu’nun nazar bocuğu olan Gökpınar Gölümüz, sıcak hava balonu için uçuş sahası ilan edilen Hafik Gölümüz, vadilerimiz, kanyonlarımız, şelalelerimiz ile Sivas geniş coğrafyası ile bize eşsiz doğal güzellikler sunabilmektedir."

Sivas yemekleriyle de dikkat çekiyor

Vali Şimşek, Sivas’ın yöresel lezzetleri ve zengin mutfağı ile gastronomi konusunda da ben varım diyebilen bir şehir olduğunu belirterek, "21 adet tescilli ürünü ile ziyaretçilerine lezzetli deneyimler sunabilmektedir. Şu ana kadar ilimizin turizm potansiyelinden yüzeysel olarak bahsetmeye çalıştım. Bu potansiyelin bir turizm değerine dönüşebilmesinin ön şartlarından biri de şüphesiz ulaşım. Bir kavşak noktası özelliğine sahip şehrimiz karayolu ve havayoluna ek olarak yüksek hızlı tren seferlerinin de başlaması ile en ulaşılabilir şehirlerden biri haline gelmiştir. Cumhuriyet döneminin en büyük yatırımlarından biri olan Yüksek Hızlı Tren, açıldığı 25 Nisan 2023 tarihinden bu yana 710 binin üzerinde yolcu tarafından kullanılmıştır. Turizm potansiyeli yüksek, ulaşılabilir bir şehir için bundan sonra yapılması gereken şüphesiz paydaşlarla istişare içerinde yol haritaları oluşturmak ve şehrimizin turizmden aldığı payı artırmaktır" ifadelerini kullandı.

“Çözüm odaklı bir anlayış ortaya koyuyoruz”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas’ın hızlı tren potansiyelinin kullanılmasına vurgu yaparak, "Tanıtım ve turizm gelirlerini arttırmak noktasında neler yapmamız gerektiğini sektörün içindekilerini devreye sokmadan sorunu çözemeyiz. Kamu yolları açar, bürokrasiyi hızlandırır çözüm odaklı bir anlayış ortaya koyar. Turizm potansiyelimizi ancak özel sektör dile arttırabiliriz" dedi.

Konuşmaların ardından söz alan turizm acentesi temsilcileri Sivas’ın önemli bir potansiyelinin dolduğunu belirterek bu konuda çalışmalar yapacaklarını söylediler.

Toplantı karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.