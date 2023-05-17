Sivas judo şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Sivas’ta 18-20 Mayıs tarihleri arasında “Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası” yapılacak.

Türkiye Judo Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde 18-20 Haziran tarihleri arasında Sivas’ta Judo Şampiyonası düzenlenecek.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda farklı kategorilerde düzenlenecek olan şampiyonanın açılış seremonisi 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Yarın başlayacak olan şampiyonada kız ve erkek sporcular farklı dallarda ter dökecek. 73 ilden bin 65 sporcunun katılacağı şampiyonada dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, yarın başlayacak yıldızlar judo Türkiye şampiyonasına katılacak ekiplere başarılar diledi.