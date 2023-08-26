Sivas kitaba doyacak

Sivas Kongresi’nin 104. yılı çerçevesinde UNESCO Aşık Veysel yılı anısına düzenlenen 10. Sivas Kitap Fuarı, kapılarını açtı.

Sivas Valiliği koordinesinde, Sivas Belediyesi ve diğer kamu kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen kitap fuarının açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Ak Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, bazı il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Türkiye’de sayılı kitap günlerinden biri haline geldi”

Açılışta konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kitapseverleri 10. Kitap günlerine davet ederek “ Pandemi nedeniyle ara vermiştik ama tekrar başladık. Cidden Türkiye’de sayılı kitap günlerinden biri haline geldi. Ben bu noktada ilk günden bugüne kadar emek veren katkı sağlayan tüm ekibimize ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Buraya gelerek hem kitapseverlerle kitapları buluşturan yayın evlerimize hem de kıymetli yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Kitapseverleri tarihi kent meydanında ki 10. Kitap günlerine davet ediyorum” dedi.

“Kitap fuarları bir şehrin kültür hayatı için çok önemli etkinliklerdir”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kitap fuarının hayırlı olmasını dileyerek, “ Kitap fuarımız hayırlı uğurlu olsun. Şüphesiz kitap fuarları bir şehrin kültür hayatı için çok önemli etkinliklerdir. Bu kitap fuarları sayesinde okuyucu ile yazarlarımız buluşuyor ve bir biriyle tanışma imkânı buluyor. Okuyucularımız yeni kitapları yeni kitapları okuma ve bulma şansı buluyor. Aynı zamanda da kitap okuma ve kitap konusunda da toplumda bir farkındalık oluşuyor” dedi.

Konuşmaların ardından kitap fuarı kapılarını kitapseverlere açtı. 60 yayınevinin ve yüzlerce kitabın yer aldığı fuar 7 gün boyunca açık olacak.